Доли: выразить в тоннах: 1 центнер
Математика
Доли: выразить в тоннах: 1 центнер
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 центнер = 0.1 или 1/10 тонны
Гость:
1 центнер = 100 кг 100 кг=0.1 т
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