Каково происхождение слов "здравствуйте,пожалуйста,извините,спасибо" ?

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Слово «здравствуйте». В словаре С.И.Ожегова читаем: «здравствуйте – употребляется как приветствие при встрече». В книге Н.М. Шанского «Занимательный русский язык»: «Сколько раз за свою жизнь мы произносим это слово, обычное русское приветствие при встрече. Первоначальное значение этого слова было глубоко благожелательным. Ведь «здравствуй» аналогично по первоначальному строению современному «приветствую». «Здравствуйте» - значит «будьте здоровы». Не нужно жалеть пожеланий здоровья при встрече с родственниками, друзьями, знакомыми и вовсе незнакомыми людьми. Есть такая пословица: «Слово ранит, слово – лечит». И это, действительно, так. И доказательством тому слово «извините». Это простое русское слово значит – простите мою вину. Но именно « извините », а не «извиняюсь», как часто можно услышать. «Подумаешь, какая разница», - скажет кто-нибудь. А разница есть: в первом случае человек обращается с просьбой к другому, а во втором – как бы сам себя прощает. Когда извинения приносятся вам, приятно отвечать словом « пожалуйста ». Слово «пожалуйста». У Ожегова: « пожалуйста » - частица. Выражает вежливое обращение, просьбу, согласие, ответ на благодарность. У Шанского: « Слово « пожалуйста » было образовано от «пожалуй» с помощью частицы – ста. Исходное «пожалуй» появилось, очевидно, из «пожалую» - «отблагодарю». Благодарность – естественное человеческое чувство, которое нужно уметь выразить словами . Не стоит за мелкую услугу «рассыпаться в благодарностях», но слово « спасибо » всегда должно быть наготове. Вот, что мы узнали о значении и этимологии – того слова. В словаре Ожегова читаем: « Спасибо – частица. Выражение благодарности». У Шанского: «Слово « спасибо » возникло в результате сращения в одно слово устойчивого сочетания «спаси Бог». В конце второго слова исчезла буква «Г», и из двух слов образовалось « спасибо », которое имеет следующий смысл: “Я вас благодарю и желаю вам всех благ». Известно в русском языке с 16 века.