Электропоезд был в пути 1 ч 15мин. Некоторое время он затратил на остановки,а двигался 46 мин. Сколько времени затрачено на остановки?
Математика
Электропоезд был в пути 1 ч 15мин. Некоторое время он затратил на остановки,а двигался 46 мин. Сколько времени затрачено на остановки?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1час=60мин 60+15=75 75-46=29мин затратил на остановки
Гость:
1ч15мин=75мин 75-46=29мин затрачено на остановки
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
слесарь может выполнить задания за 6 часов , а его ученик это же задание -за 8 часов . Какую часть задания они могут выполнить вместе за 1 час?
Экономика
имеется файл с текстом из 20000 символов.при наборе текста использовался компьютерный алфавит.текст необходимо скопировать на дискету ,на которой и...
Обществознание