Электропоезд был в пути 1 ч 15мин. Некоторое время он затратил на остановки,а двигался 46 мин. Сколько времени затрачено на остановки?

Математика

Электропоезд был в пути 1 ч 15мин. Некоторое время он затратил на остановки,а двигался 46 мин. Сколько времени затрачено на остановки?

Автор: Гость