Электропоезд был в пути 1 ч 15мин. Некоторое время он затратил на остановки,а двигался 46 мин. Сколько времени затрачено на остановки?

Математика
Электропоезд был в пути 1 ч 15мин. Некоторое время он затратил на остановки,а двигался 46 мин. Сколько времени затрачено на остановки?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1час=60мин 60+15=75 75-46=29мин затратил на остановки 
Гость:
1ч15мин=75мин 75-46=29мин затрачено на остановки
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