до остановки автобуса папа идёт 10мин,а на автобусе едет на работу на 20мин больше,чем идет до остановки,сколько всего времени он тратит на дорогу.
Математика
до остановки автобуса папа идёт 10мин,а на автобусе едет на работу на 20мин больше,чем идет до остановки,сколько всего времени он тратит на дорогу.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)сколько едет на автобусе? 10+20=30 мин 2)сколько тратит времени на всю дорогу 10+30=40 мин
Гость:
10+20=30мин едет 10+30=40мин весь путь
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
При посадке овощей после одного дня работы остались незасаженными три четвертых га поля. Какая площадь осталась бы не засаженной, если бы в тот ден...
Математика
У Кости n открыток,у Игоря- на 8 открыток меньше,чем у Кости,а у Наташи - на 15 открыток больше, чем у Кости. У Наташи столько же открыток, сколько...
Русский язык
Спиши распределяя данные слова по группам:1)с уменьшительно ласкатеьным2)со значением лица женского пола.3)со значением конкретного предмета(без зн...
Математика