до остановки автобуса папа идёт 10мин,а на автобусе едет на работу на 20мин больше,чем идет до остановки,сколько всего времени он тратит на дорогу.

Математика

до остановки автобуса папа идёт 10мин,а на автобусе едет на работу на 20мин больше,чем идет до остановки,сколько всего времени он тратит на дорогу.

Автор: Гость