на окраску4 блюдец требуется 3 мин.Какое время потребуется на окраску 32 таких же блюдец
Математика
на окраску4 блюдец требуется 3 мин.Какое время потребуется на окраску 32 таких же блюдец
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
32/4=8 раз больше 3*8=24мин потребуется
Гость:
решим по пропорци, получаеься 4 блюда-3 минуты 32 блюдца = ? минут ?=32*3:4= 24 24 потребуется чтобы окрасить 32 блюдца
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