Садовый участок, имеющий форму прямоугольника, требуется обнести изгородью. Определите длину изгороди, если известно, что длина участка на 15м больше его ширины, а площадь его равна 700м

Алгебра
Садовый участок, имеющий форму прямоугольника, требуется обнести изгородью. Определите длину изгороди, если известно, что длина участка на 15м больше его ширины, а площадь его равна 700м
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х м - ширина участка х + 15 м - длина участка По условию известно, что площадь участка 700 м² х (х + 15) = 700 х² + 15х - 700 = 0 Д = 225 + 2800 = 3025 х1 = (-15 - 55)/2 = - 35 (не удовл.) х2 = (-15 + 55)/2 = 20 20 м - ширина участка 20 + 15 = 35 м - длина участка Р = 2*(20 + 35) = 110 м длина изгороди Ответ. 110 м.
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