два теплохода вышли одновременно из одного пункта и идут в одном направлении .первый теплоход за каждые 1,5 часа проходит 37,5км ,а второй за каждые 2ч 45км .через какое время первый теплоход будет на расстоянии 10 км от второго
Математика
два теплохода вышли одновременно из одного пункта и идут в одном направлении .первый теплоход за каждые 1,5 часа проходит 37,5км ,а второй за каждые 2ч 45км .через какое время первый теплоход будет на расстоянии 10 км от второго
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
37,5 : 1,5 = 25 км/ч скорость первого теплохода 45 : 2 = 22,5 км/ч скорость второго теплохода 10 : (25 - 22,5) = 4 ч. Ответ. Через 4 часа расстояние между ними будет 10 км.
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