два теплохода вышли одновременно из одного пункта и идут в одном направлении .первый теплоход за каждые 1,5 часа проходит 37,5км ,а второй за каждые 2ч 45км .через какое время первый теплоход будет на расстоянии 10 км от второго

Математика

два теплохода вышли одновременно из одного пункта и идут в одном направлении .первый теплоход за каждые 1,5 часа проходит 37,5км ,а второй за каждые 2ч 45км .через какое время первый теплоход будет на расстоянии 10 км от второго

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