ТРЁХЛИТРОВУЮ БАНКУ РОДНИК НАПОЛНЯЕТ ВОДОЙ ЗА 6 С. СКОЛЬКО ЛИТРОВ ВОДЫ ДАЁТ ЭТОТ РОДНИК ЗА 1 МИН.? ЗА 5 МИН.?ЗА 10 МИН.?

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за одну минуту родник выдает 10 3 литровых банок, значит 30 литров, так как в 1 минуте 60 секунд, в 5 минутах 300 секунд, значит родник выдает 150 литров, а в 10 минутах 600 секунд и из этого следует что родник выдает 300 литров воды!