Бывает ли слово свежен и пахуч??
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Бывает ли слово свежен и пахуч??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
есть слова свеж и пахуч Цветок был свеж и пахуч.
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