Задача №400 Имелось 65 л фруктовово сока. Из них 20 л дали детям во время завтрака, а остальной сок разлили в трёхлитровые банки. Сколько банок для этого потребовалось ?

Математика

Задача №400 Имелось 65 л фруктовово сока. Из них 20 л дали детям во время завтрака, а остальной сок разлили в трёхлитровые банки. Сколько банок для этого потребовалось ?

Автор: Гость