Задача №400 Имелось 65 л фруктовово сока. Из них 20 л дали детям во время завтрака, а остальной сок разлили в трёхлитровые банки. Сколько банок для этого потребовалось ?
Математика
Задача №400 Имелось 65 л фруктовово сока. Из них 20 л дали детям во время завтрака, а остальной сок разлили в трёхлитровые банки. Сколько банок для этого потребовалось ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 65-20=45 л - столько сока разлили в 3литровые банки 2) 45:3=15 (б.) - столько банок сока потребовалось ответ: 15 банок
Гость:
65-20=45л осталось 45/3=15 банок потребовалось
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