почему александр 1 продолжил поход против наполеона бонапарта и после его изгнания из россии?

Гость: Гость:

После разгрома русских войск в битве под Фридландом в июне 1807 года Александр I заключил с Наполеоном мир, по которому обязался присоединиться к континентальной блокаде Англии. По соглашению с Наполеоном Россия отобрала у Швеции Финляндию и сделала ряд других приобретений!