почему александр 1 продолжил поход против наполеона бонапарта и после его изгнания из россии?
Обществознание
почему александр 1 продолжил поход против наполеона бонапарта и после его изгнания из россии?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
После разгрома русских войск в битве под Фридландом в июне 1807 года Александр I заключил с Наполеоном мир, по которому обязался присоединиться к континентальной блокаде Англии. По соглашению с Наполеоном Россия отобрала у Швеции Финляндию и сделала ряд других приобретений!
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