решить неравенство:-1 меньше 5x +4 меньше 9
Алгебра
решить неравенство:-1 меньше 5x +4 меньше 9
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
неравенство:-1< 5x +4< 9равносильно двум неравенствам неравенству:-1< 5x +4 и неравенству: 5x +4< 9 решаем первое -1< 5x +4 -1-4<5x -5<5x (-5):5
-1 решаем второе 5x +4< 9 5х<9-4 5x<5 x<5:5 x<1 обьединяя решения -1
Гость:
-1/5
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