решить неравенство:-1 меньше 5x +4 меньше 9

Алгебра
решить неравенство:-1 меньше 5x +4 меньше 9
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
неравенство:-1< 5x +4< 9равносильно двум неравенствам неравенству:-1< 5x +4 и неравенству: 5x +4< 9   решаем первое -1< 5x +4 -1-4<5x -5<5x (-5):5-1   решаем второе 5x +4< 9 5х<9-4 5x<5 x<5:5 x<1 обьединяя решения -1
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