ПР ИВЕДИТЕ КАЖДОЕ ВЫРАЖЕНИЕ К БОЛЕЕ ПРОСТОМУ ВИДУ ЗАТЕМ НАЙДИТЕ ЕГО ЗНАЧЕНИЕ 22-5X-X-4 ДЛЯ X=0
Математика
ПР ИВЕДИТЕ КАЖДОЕ ВЫРАЖЕНИЕ К БОЛЕЕ ПРОСТОМУ ВИДУ ЗАТЕМ НАЙДИТЕ ЕГО ЗНАЧЕНИЕ 22-5X-X-4 ДЛЯ X=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
если х=0, то 22-5X-X-4=18-6х=18-6*0=18 ответ: значение выражения (при х=0) 18, более простой вид 18-6х
Гость:
Приведём к простому виду 22-5х-х-4=18-6х Найдём значение при х=0 18-6*0=18-0=18
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