ПР ИВЕДИТЕ КАЖДОЕ ВЫРАЖЕНИЕ К БОЛЕЕ ПРОСТОМУ ВИДУ ЗАТЕМ НАЙДИТЕ ЕГО ЗНАЧЕНИЕ 22-5X-X-4 ДЛЯ X=0

Математика

ПР ИВЕДИТЕ КАЖДОЕ ВЫРАЖЕНИЕ К БОЛЕЕ ПРОСТОМУ ВИДУ ЗАТЕМ НАЙДИТЕ ЕГО ЗНАЧЕНИЕ 22-5X-X-4 ДЛЯ X=0

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