перевести предложения с русского на английский. 1" ты часто плаваешь?"-"нет,я не был в бассейне смая".2"как давно ты знаком с Ириной?"-"о да,я знаю ее с детства".3 "Николай все еще играет в теннис по выходным?"-"нет, он уже сто...
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перевести предложения с русского на английский. 1" ты часто плаваешь?"-"нет,я не был в бассейне смая".2"как давно ты знаком с Ириной?"-"о да,я знаю ее с детства".3 "Николай все еще играет в теннис по выходным?"-"нет, он уже сто лет не играл ".4"какая у вас сейчас погода в лондоне?"- "ужасная, дождь не перестает лить до среды".5"у вас в Петербурге сейчас много снега? "-"нет, не очень.Снега не было уже очень давно".
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1" Ты часто плаваешь?" " Do you often swim?" -"Нет,я не был в с мая". No, I don’t. I haven’t been in the swimming pool since May. 2 "Kак давно ты знаком с Ириной?" "How long have you known Irina?" - "О да,я знаю ее с детства." Oh, yes. I’ve known her since her childhood" 3 "Николай все еще играет в теннис по выходным?" "Has Nikolay still being played tennis on the weekends?" "Hет, он уже сто лет не играл ". Oh, no, he hasn’t played tennis for ages. 4"Какая у вас сейчас погода в Лондоне?"- What weather do you have in London now?" - "Ужасная, дождь не перестает лить до среды". "Terrible, it doesn’t stop raining till Wednesday". 5"У вас в Петербурге сейчас много снега? " Do you have a lot of snow? " -"Нет, не очень. No, not much. Снега не было уже очень давно". It hasn’t snowed for a very long time".
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