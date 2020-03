перевести предложения с русского на английский. 1" ты часто плаваешь?"-"нет,я не был в бассейне смая".2"как давно ты знаком с Ириной?"-"о да,я знаю ее с детства".3 "Николай все еще играет в теннис по выходным?"-"нет, он уже сто...

Гость: Гость:

1" Ты часто плаваешь?" " Do you often swim?" -"Нет,я не был в с мая". No, I don’t. I haven’t been in the swimming pool since May. 2 "Kак давно ты знаком с Ириной?" "How long have you known Irina?" - "О да,я знаю ее с детства." Oh, yes. I’ve known her since her childhood" 3 "Николай все еще играет в теннис по выходным?" "Has Nikolay still being played tennis on the weekends?" "Hет, он уже сто лет не играл ". Oh, no, he hasn’t played tennis for ages. 4"Какая у вас сейчас погода в Лондоне?"- What weather do you have in London now?" - "Ужасная, дождь не перестает лить до среды". "Terrible, it doesn’t stop raining till Wednesday". 5"У вас в Петербурге сейчас много снега? " Do you have a lot of snow? " -"Нет, не очень. No, not much. Снега не было уже очень давно". It hasn’t snowed for a very long time".