незнайка вміє будувати кути тільки в 19 градусів. як йому отримати кут в 1 градус?
Математика
незнайка вміє будувати кути тільки в 19 градусів. як йому отримати кут в 1 градус?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Построить угол в 361 градус, то есть 19 раз по 19 градусов, вся окружность будет 360 градусов, а разность 1 градус
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