турист плыл на теплоходе сначала 1,2 часа по озеру,а затем 3,6 часа по реке,которое впадает в это озеро.Собственная скорость теплохода 22,4км/ч,а скорость течения реки 1,7км/ч.Найдите длину всего пути туриста на теплоходе.
Математика
турист плыл на теплоходе сначала 1,2 часа по озеру,а затем 3,6 часа по реке,которое впадает в это озеро.Собственная скорость теплохода 22,4км/ч,а скорость течения реки 1,7км/ч.Найдите длину всего пути туриста на теплоходе.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 22.4*1.2=26.88 км-Расстояние, которое проплыл по озеру 2) 22.4-1.7=20.7 км\ч-Так как река впадает в озеро, а теплоход выплывал из озера, то это скорость по реке 3) 20.7*3.6=74.52 км-проплыл по реке 4) 26.88+74.52=101.4 км-проплыл всего Ответ:101.4 км
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