Имеют ли какое-то отношение русалки к розам,леший к лесу,а домовой к дому?
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Имеют ли какое-то отношение русалки к розам,леший к лесу,а домовой к дому?
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все слова начинаются на одинаковые буквы
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