найди периметр 4 угольника 2 стороны имеют длину по 30 мм каждая остальные стороны по 20 ммкаждая вырази ответ в см
Математика
найди периметр 4 угольника 2 стороны имеют длину по 30 мм каждая остальные стороны по 20 ммкаждая вырази ответ в см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Периметр-это суммма всех сторон четырёхугольника,значит 30+30+20+20=100 мм=10см
Гость:
Р=2(а+в) Р=2(30+20)=2*50=100мм=10см
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