найди периметр 4 угольника 2 стороны имеют длину по 30 мм каждая остальные стороны по 20 ммкаждая вырази ответ в см

Математика

найди периметр 4 угольника 2 стороны имеют длину по 30 мм каждая остальные стороны по 20 ммкаждая вырази ответ в см

Автор: Гость