8 корень 48 -8 корень 80 5 корень 405 -7 корень 147

Гость: Гость:

=8*под корнем16*3 - 8*под корнем 16*5 * 5 под корнем 81*5 - 7 под корнем 3*49=(выносим то,что извлекается из под знака корня,получим:) 8*4корень3 - 8*4 корень 5* 5*9 корень 5 -7*7 корень 3=32корень 3- 32корень5*45 корень 5- 49 корень 3= вычисляем...