какую часть килограмма составляют 125г 250г 750г
Математика
какую часть килограмма составляют 125г 250г 750г
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1кг=1000г 125/1000=1/8кг 250/1000=1/4кг 750/1000=3/4кг
Гость:
125 грамм=1/8 часть кг 250грамм= 1/4 часть кг 750 грамм= 3/4 части кг
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