Для полного сгорания 54 мл паров предельного одноатомного спиртапотребывалось 162 мл кислорода. Определить формулу спирта. (решение с пропорцией)

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СnH2n+1ОН +O2=CO2+Н2О снизу под формулой спирта (СnH2n+1ОН ) ставим Х, а сверху над ней 54, над О2 ставим 162, а снизу 0,0224, получаем пропорцию х= 54*0,0224/162= 75- это молекулярная масса спирта затем , чтобы определеить количество атамов углерода,представим формулу спирта в виде уравнения 12n+2n+1=75 14n=74 n=5, получается С5Н11ОН, получается амиловый спирт, или пентанол