Для полного сгорания 54 мл паров предельного одноатомного спиртапотребывалось 162 мл кислорода. Определить формулу спирта. (решение с пропорцией)

Химия
Для полного сгорания 54 мл паров предельного одноатомного спиртапотребывалось 162 мл кислорода. Определить формулу спирта. (решение с пропорцией)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
СnH2n+1ОН +O2=CO2+Н2О снизу под формулой спирта    (СnH2n+1ОН ) ставим Х, а сверху над ней 54, над О2 ставим 162, а снизу 0,0224, получаем пропорцию  х= 54*0,0224/162= 75- это молекулярная масса спирта  затем , чтобы определеить количество атамов углерода,представим формулу спирта в виде уравнения 12n+2n+1=75 14n=74 n=5, получается С5Н11ОН, получается амиловый спирт, или пентанол   
Гость:
 СxH(2x+2)О +3O2=xCO2 + (x+1)Н2О (формулу определили по кислороду 162/54 = 3)   О+3O2 ---> xO2 + (x+1)O 1+6 = 2x + x+1  3x=6 x=2 СxH(2x+2)О = CxH(2x+1)OH C2H6O или CH3CH2OH - этанол не совсем поняла где тут пропорция. может если подробней написать уравнивание:   V=n*Vm      54мл        162 мл     (CxH(2x+1)OH) + _O2     1моль        n моль 54:1=162:n n(O2)=162/54    
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