названия каких пород собак образованы от места их выведения или обитания? Такса далматинец ньюфаундленд чихуахуа пудель дог.
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названия каких пород собак образованы от места их выведения или обитания? Такса далматинец ньюфаундленд чихуахуа пудель дог.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
далматинец и ньюфаундленд
Гость:
Далматинец,ньюфаундленд
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