названия каких пород собак образованы от места их выведения или обитания? Такса далматинец ньюфаундленд чихуахуа пудель дог.

Русский язык

названия каких пород собак образованы от места их выведения или обитания? Такса далматинец ньюфаундленд чихуахуа пудель дог.

Автор: Гость