Заполнить пропуски в равенствах 5ц=...кг 70ц=...т 36т=...ц 286ц=...т...ц

Математика
Заполнить пропуски в равенствах 5ц=...кг 70ц=...т 36т=...ц 286ц=...т...ц
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5ц=500кг 70ц=7т 36т=360ц 286ц=28т6ц   так как 1ц=100 кг, 10ц=1 т, 1т=10ц
Гость:
1 ц=100 кг 10ц=1 т 5ц=500 кг 70 ц= 7 т =7000кг 36 т=360ц 286 ц= 28 тонн и 6 центнеров
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