Скласти по два речення з кожним з поданих іменників,уживаючи їх у прямому значенні.Орел(птах і людина),океан (водний простір і будь -який простір).

Қазақ тiлi

Скласти по два речення з кожним з поданих іменників,уживаючи їх у прямому значенні.Орел(птах і людина),океан (водний простір і будь -який простір).

Автор: Гость