Скласти по два речення з кожним з поданих іменників,уживаючи їх у прямому значенні.Орел(птах і людина),океан (водний простір і будь -який простір).
Қазақ тiлi
Скласти по два речення з кожним з поданих іменників,уживаючи їх у прямому значенні.Орел(птах і людина),океан (водний простір і будь -який простір).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Високо у небі,розправивши крила,пролетів орел.Орел-хижак,тому полює на дрібних тварин. Океан займає більшу частину суші.Води океану таять у собі безліч таємниць.
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