определи форму общения в следующих ситуациях:1)Бабушка научила внучку готовить домашние пельмени.2)Антон и Миша обсуждают только что увиденный фильм.

География

определи форму общения в следующих ситуациях:1)Бабушка научила внучку готовить домашние пельмени.2)Антон и Миша обсуждают только что увиденный фильм.

Автор: Гость