определи форму общения в следующих ситуациях:1)Бабушка научила внучку готовить домашние пельмени.2)Антон и Миша обсуждают только что увиденный фильм.
География
определи форму общения в следующих ситуациях:1)Бабушка научила внучку готовить домашние пельмени.2)Антон и Миша обсуждают только что увиденный фильм.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) УБЕЖДАЮЩЕЕ(Т.К. БАБУШКА УЧИТ),БЫТОВОЕ, ПЕРЦЕПТИВНОЕ (ЗАНИМАЮТСЯ ОДНОЙ РАБОТОЙ) 2)БЫТОВОЕ
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