Помогите решить! Англичане отплыли в Россию на корабле. До порта их довезли почтовые кареты. Карета с Фархварсоном и Гвином проехала на 120 миль больше, чем карета Грейса. Для расчёта с кучером путешественникам надо знать, ско...
Математика
Помогите решить! Англичане отплыли в Россию на корабле. До порта их довезли почтовые кареты. Карета с Фархварсоном и Гвином проехала на 120 миль больше, чем карета Грейса. Для расчёта с кучером путешественникам надо знать, сколько миль проехала каждая карета. Известно, что карета Грейса проехала в семь меньше, чем карета с Фархварсоном и Гвином.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть карета Грейса проехала х км, тогда карета с Фархварсоном и Гвином проехала 7х км. По условию задачи 7х-х=120 6х=120 х=120:6 х=20 7х=7*20=140 значит карета Грейса проехала 20 км, карета с Фархварсоном и Гвином проехала140 км
Гость:
допустим, карета Грейса проехала х км, тогда 7х-х=120 6х=120 х=120/6 х=20миль проехала карета Грейса 7*20=140миль карета с Фархварсоном и Гвином
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