Помогите решить! Англичане отплыли в Россию на корабле. До порта их довезли почтовые кареты. Карета с Фархварсоном и Гвином проехала на 120 миль больше, чем карета Грейса. Для расчёта с кучером путешественникам надо знать, ско...

Математика

Помогите решить! Англичане отплыли в Россию на корабле. До порта их довезли почтовые кареты. Карета с Фархварсоном и Гвином проехала на 120 миль больше, чем карета Грейса. Для расчёта с кучером путешественникам надо знать, сколько миль проехала каждая карета. Известно, что карета Грейса проехала в семь меньше, чем карета с Фархварсоном и Гвином.

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