Яку масу розчину з масовою часткою сульфатної кислоти 70% можна добути з піриту масою 200кг, що містить FeS2 і побічні домішки. Масова частка домішок у пириті становить 10%. а вихід сульфатної кислоти 80%.
Химия
Яку масу розчину з масовою часткою сульфатної кислоти 70% можна добути з піриту масою 200кг, що містить FeS2 і побічні домішки. Масова частка домішок у пириті становить 10%. а вихід сульфатної кислоти 80%.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4FeS2+15O2+8H2O=2Fe2O3+8H2SO4 Маса чистого піриту дорівнює 200-200*0,1=180кг. У грамах це 180000г. Тоді його молярна кількість речовини:180000/120=1500моль. Кількість H2SO4 за хімічним рівнянням=1500*8/2=3000моль. Маса H2SO4 теоретичного=3000*98=294000г. А практична: 294000*0,8=235200г. Маса розчину=235000/0,7=336000г=336кг. Ответ: Маса розчину H2SO4 з масовою часткою 70%=336кг.
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