Взаимосвязь между фамилиями номерами телефонов сотрудников. Вот некоторые фамилии и номера из списка: Ачинский - 8111, Бутенко - 7216, Галич - 5425, Лапина - 6131, Мартьянов 9143, Ронидзе - 7176. Какой номер у сотрудника Огнев?

Математика
Взаимосвязь между фамилиями номерами телефонов сотрудников. Вот некоторые фамилии и номера из списка: Ачинский - 8111, Бутенко - 7216, Галич - 5425, Лапина - 6131, Мартьянов 9143, Ронидзе - 7176. Какой номер у сотрудника Огнев?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первая цифра телефона равна количеству букв в фамилии, а три оставшихся  — порядковым номерам в алфавите первой и последней букв фамилии. Отсюда следует, что телефон Огнева  — 5163.   Ачинский 8 букв, А - 1 , Й 11 - 8111 ну и остальные по тому же принципу
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