Когда от матка тесьмы отрезали 3 раза по 2 метра ,в ней осталось см.Запиши выражение .Сколько метров тесьмы было в матке сначала .
Математика
Когда от матка тесьмы отрезали 3 раза по 2 метра ,в ней осталось см.Запиши выражение .Сколько метров тесьмы было в матке сначала .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Когда от матка тесьмы отрезали 3 раза по 2 метра, в ней осталось см. Запиши выражение. Сколько метров тесьмы было в матке сначала. --- Так сколько осталось-то сантиметров когда отрезали 3 раза по 2 метра?
Гость:
допустим, было х, отрезали 3*2=6м, тогда осталось х-6
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