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Когда от матка тесьмы отрезали 3 раза по 2 метра, в ней осталось см. Запиши выражение. Сколько метров тесьмы было в матке сначала. --- Так сколько осталось-то сантиметров когда отрезали 3 раза по 2 метра?