Укажите два соседних целых числа, между которыми заключено число [latex]2\sqrt{12}[/latex]
Алгебра
Укажите два соседних целых числа, между которыми заключено число [latex]2\sqrt{12}[/latex]
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[latex]2\sqrt{12}=\sqrt{48}\\6=\sqrt{36},\\7=\sqrt{49},\\\sqrt{36}<\sqrt{48}<\sqrt{49}\\6<\sqrt{48}<7[/latex]
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