переведи на английский: за городом, на мосту, на ферме, в поле, в церковь, по субботам, в пустыне, во дворе, на дереве, в городе
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переведи на английский: за городом, на мосту, на ферме, в поле, в церковь, по субботам, в пустыне, во дворе, на дереве, в городе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
out of town, on а bridge, on a farm, in a field, in church, on Saturdays, in the desert, in the yard, on a tree, in a city.
Гость:
For city, on the bridge, on a farm, in a floor, in church, on Saturdays, in desert, in a court yard, on a tree, in city
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