переведи на английский: за городом, на мосту, на ферме, в поле, в церковь, по субботам, в пустыне, во дворе, на дереве, в городе

Английский язык

переведи на английский: за городом, на мосту, на ферме, в поле, в церковь, по субботам, в пустыне, во дворе, на дереве, в городе

Автор: Гость