Выразите число 16 с помощью четырёх пятёрок,соединяя их знаками действий.
Математика
Выразите число 16 с помощью четырёх пятёрок,соединяя их знаками действий.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Способ выражения 55 : 5 + 5 = 16
Гость:
получим 5 + 55 / 5 = 16
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