знайди двозначне число 1/5, якого дорівнює 5.
Математика
знайди двозначне число 1/5, якого дорівнює 5.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
допустим, это число х, тогда х*1/5=5 х=5:1/5 х=5*5 х=25 это число 25
Гость:
5:1*5=25 --------------------------
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