АВ-хорда окружности.Через точку А проведена касательная АС,а через точку В-хорда BD.Вычеслите величину угла ВАС если величина угла BDA=80 градусов
Геометрия
АВ-хорда окружности.Через точку А проведена касательная АС,а через точку В-хорда BD.Вычеслите величину угла ВАС если величина угла BDA=80 градусов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
О - центр окружности Угол АОВ = 2* угол ВDА = 2*80 = 160 (град) (центральный) Треуг-к АОВ - равнобедр. (АО=ВО - радиусы) => угол ВАО = углу АВО = 10 (град) АО|АС (радиус проведён в точку касания) => Угол ВАС = 90+10=100 (град)
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