АВ-хорда окружности.Через точку А проведена касательная АС,а через точку В-хорда BD.Вычеслите величину угла ВАС если величина угла BDA=80 градусов

Геометрия

АВ-хорда окружности.Через точку А проведена касательная АС,а через точку В-хорда BD.Вычеслите величину угла ВАС если величина угла BDA=80 градусов

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