сколько существует натуральных чисел,меньших 1000,которые не делятся ни на 5 ни на 7?
Математика
сколько существует натуральных чисел,меньших 1000,которые не делятся ни на 5 ни на 7?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
всего натуральных чисел,1000,999 из них на 5 делится[999\5]=199 на 7-[999\7]=142 на 35-[999\35]=28 условию задачи удовлетворяют 999-142-199+28=686
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