сколько существует натуральных чисел,меньших 1000,которые не делятся ни на 5 ни на 7?

Математика
сколько существует натуральных чисел,меньших 1000,которые не делятся ни на 5 ни на 7?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
всего натуральных чисел,1000,999                                                                              из них на 5 делится[999\5]=199                                                                                  на 7-[999\7]=142                                                                                                        на 35-[999\35]=28                                                                                                       условию задачи удовлетворяют 999-142-199+28=686
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