Кто, где и когда изобрёл первую мягкую игрушку? (только прошу, не про мишку Тедди, а первую мягкую игрушку)

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Во многом, XIX век можно считать временем появления кукольной эстетики. И в то же время, зарождением авторского подхода к изготовлению кукол как к художественным произведениям искусства. Для современных исследователей истории кукольного ремесла, XIX век вообще является не только временем культурного подъема, но и креативного обогащения среди заботливых мам. Мягкая игрушка (самая поздняя из всех видов игрушек) также появилась в этот период. Причем здесь креатив? Дело в том, что в связи с широким развитием кустарного производства мягкой игрушки в промышленных масштабах, на растущей волне увлеченности рукоделием, вязанием и вышивкой, женщины шили своим детям мягкие игрушки из лоскутов ткани, набивали их ватой и украшали. И уже в первые годы XX века, когда «бум» в производстве мягкой игрушки достиг невероятных масштабов, возник феномен плюшевого мишки.