При сложение двух целых чисел Коля поставил лишний ноль на конце одного из слагаемых и получил в сумме 6641 вместо 2411. Какие числа он складывал?

Гость: Гость:

Может решаться 2-классником так: 6641-2411=4230 4230 - это то, на сколько ученик ошибся, приписав к одному из чисел ноль. Приписать ноль - значит увеличить число в 10 раз. Если ничего не приписывать - будет само число. То есть ошибка, внесенная учеником, составляет (10 чисел - 1 число) = 9 чисел. Значит, чтобы узнать число, достаточно ошибку разделить на 9. И так, второе число равно 4230/9=470. Кстати, в условии все по-честному - приписал "лишний ноль", то есть ноль на конце и так был, но он приписал еще один. Далее уровень 1-го класса: Если при сложении двух чисел должно было получиться 2411, а второе из них 470, значит первое 2411-470=1941. Ответ: ученик складывал числа 1941 и 470. Нужно решать. х+10*y=6641 x+y=2411 x=2411-y 2411-y+10*y=6641 9y=4230 y=470 x=1941 Проверка х+y=1941+470=2411 x+10*y=1941+4700=6641 И нет повода для волнений.