при каких значениях с уравнение cx=9 1) имеет корень равный -9, 0, 1/5 2) Не имеет корней 3) имеет положительный корень

Гость: Гость:

1) т.к. -9 является корнем уравнения, то -9с=9; с=-1. если 0 является корнем уравнения, то должно выполняться равенство 0с=9, с=9:0, а этого быть не может, значит 0 не является корнем уравнения. если х=1/5, то с*1/5=9, с= 45. 2) при с = 0 уравнение не имеет корней 3) при с >0 уравнение будет иметь положительный корень