на сколько % увеличится площадь прямоугольника, если длину увеличить на 20%, а ширину на 10%?

Гость: Гость:

Пусть а - длина прямоугольника, а b - его ширина, тогда площадь прямоугольника S=ab если длину увеличить на 20%, то она будет равна a*(100+20/100)=1.2 a если ширину увеличить на 10%, то она будет равна b*(100+10/100)=1.1 b тогда новая площадь прямоугольника S' =1.2 a*1.1 b=1.32 ab S - 100% S' - x x=S' *100%/S=1.32 ab/ (ab)*100%=132 % 132%-100%=32% ответ: площадь увеличится на 32 %