на сколько % увеличится площадь прямоугольника, если длину увеличить на 20%, а ширину на 10%?
Алгебра
на сколько % увеличится площадь прямоугольника, если длину увеличить на 20%, а ширину на 10%?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть а - длина прямоугольника, а b - его ширина, тогда площадь прямоугольника S=ab если длину увеличить на 20%, то она будет равна a*(100+20/100)=1.2 a если ширину увеличить на 10%, то она будет равна b*(100+10/100)=1.1 b тогда новая площадь прямоугольника S' =1.2 a*1.1 b=1.32 ab S - 100% S' - x x=S' *100%/S=1.32 ab/ (ab)*100%=132 % 132%-100%=32% ответ: площадь увеличится на 32 %
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