скласти звукову модель слова теплі,краї
Қазақ тiлi
скласти звукову модель слова теплі,краї
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Теплі [теплі] -- 5 букв,5 звуків, 3 приголосних, 2 голосних. Т,п-- глухі; л-- дзвінка. Краї [крайі] -- 4 букв, 5 звуків, 3 приголосних, 2 голосних. К --глуха; р -- дзвінка.
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