как проверить,верно ли решено уравнение?

Гость: Гость:

нужно полученный корень уравнения подставить в само уравнение и вычислить,если равенство будет верным ,значит уравнение решено верно.Например: х+2=4 х=2,берёшь 2 и подставляешь вместо х в уравнение 2+2=4 4=4,значит правильно