как проверить,верно ли решено уравнение?
Математика
как проверить,верно ли решено уравнение?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
подставить получившееся значение в условие и проверить..
Гость:
нужно полученный корень уравнения подставить в само уравнение и вычислить,если равенство будет верным ,значит уравнение решено верно.Например: х+2=4 х=2,берёшь 2 и подставляешь вместо х в уравнение 2+2=4 4=4,значит правильно
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