витя ждал гостей вокруг стола поставили несколько табуретов и несколько стульев у каждой табурета по 3 ножки. а у каждого стула по 4. ребята заняли все стулья и табуреты и оказалось что всех ножек у стульев.табуретов и ребят 49...
Математика
витя ждал гостей вокруг стола поставили несколько табуретов и несколько стульев у каждой табурета по 3 ножки. а у каждого стула по 4. ребята заняли все стулья и табуреты и оказалось что всех ножек у стульев.табуретов и ребят 49. сколько всего ребят было за столом?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ребят столько, сколько стульев и табуретов вместе у ребят по две ноги х-количество ребят, а значит и сума стульев и табуретов отсюда х*(3+4)+х*2=49-4 ножки стола 9*х=45 х= 5
Гость:
49 = 2*2*2*5+3*3 3*3 - три ребенка сидят на табуретах 9 ножек + 3 ребенка = всего 12 49-12=37 37=25+12 12(ножек и ребят) = 9 ножек табрета + 3 сидящих ребенка 25 = 4*5+5 (20 ножек стульев и 5 сидящих дитей) 49(ножек у стульев.табуретов и ребят) = 6 детей на 6 табуретах и 5 детей на 5 стульях)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Два лыжника одновременно вышли навстречу друг другу из двух сёл,расстояние между которыми 72 км.Через сколько часов лыжники встретятся,если один из...
Математика
У Пети и Саши-17наклеек,у Саши и Славы-18 наклееек,у Пети и Славы -25 наклеек.Сколько наклеек у каждого мальчика?
Физика
два тела движутся вдоль оси Ох согласно уравнениям х1=-3+2t и х2=17-3t, в которых время t выражено в с, а координата х- в м. Постройте или объяснит...