витя ждал гостей вокруг стола поставили несколько табуретов и несколько стульев у каждой табурета по 3 ножки. а у каждого стула по 4. ребята заняли все стулья и табуреты и оказалось что всех ножек у стульев.табуретов и ребят 49...

Математика

витя ждал гостей вокруг стола поставили несколько табуретов и несколько стульев у каждой табурета по 3 ножки. а у каждого стула по 4. ребята заняли все стулья и табуреты и оказалось что всех ножек у стульев.табуретов и ребят 49. сколько всего ребят было за столом?

Автор: Гость