Какую роль сыграл поединок (Гринёва со Швабриным) в дальнейшей судьбе Гринёва?
Литература
Какую роль сыграл поединок (Гринёва со Швабриным) в дальнейшей судьбе Гринёва?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поединок чуть не закончился гибелью Гринёва из за подлости Швабрина.Нечестный удар Швабрина на поединке принёс Гринёву не только тяжёлую рану,но и внимание Маши.Благополучное выздоровление Гринёва,чему способствовала Маша,ухаживая за ним,сближает молодых людей.Гринёв делает ей предложение,признавшись в своей любви.Однако Маша не даёт согласия на брак без разрешения родителей.Гринёв стал задумываться о смысле человеческой жизни
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