Жук ползет вверх по стволу дерева со скоростью 6 см/с.По тому же дереву ползет вниз гусеница.Сейчас она находится на 60 см ниже жука.Скакой скоростью ползет гусеница, если через 5 с расстояние между ней и жуком будет 100 см?
Математика
Жук ползет вверх по стволу дерева со скоростью 6 см/с.По тому же дереву ползет вниз гусеница.Сейчас она находится на 60 см ниже жука.Скакой скоростью ползет гусеница, если через 5 с расстояние между ней и жуком будет 100 см?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зная скорость и время мы можем найти, сколько проползет жук за 5сек. S=V*t=6 см/с*5 с=30 см-проползет жук за 5сек.,далее мы знаем, что через 5 сек расстояние между жуком и гусеницей будет 100см, а было 60см, значит 100см-60см=40см-изменение расстояния за 5сек. Мы узнали, что жук прополз 30см, следовательно 40см-30см=10см-проползет гусеница за 5сек.Значит мы можем найти скорость гусеницы V=S/t=10см/5с=2 см/с Ответ: 5 см/с скорость гусеницы.
Гость:
6*5=30см проползет жук 100-(60+30)=10см проползет гусеница 10/5=2см/с скорость гусеницы
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