можно ли покрыть шахматную доску 8 на 8 прямоугольников 1 на 3? как или почему?
Математика
можно ли покрыть шахматную доску 8 на 8 прямоугольников 1 на 3? как или почему?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нельзя, потому что 8 * 8 = 64 не делится на 3
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