Найдите радиус r вписанной и радиус R описанной окружностей для равнобедренного треугольника с основанием 10 см боковой стороной 13 см.

Геометрия

Найдите радиус r вписанной и радиус R описанной окружностей для равнобедренного треугольника с основанием 10 см боковой стороной 13 см.

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