Найдите радиус r вписанной и радиус R описанной окружностей для равнобедренного треугольника с основанием 10 см боковой стороной 13 см.
Геометрия
Найдите радиус r вписанной и радиус R описанной окружностей для равнобедренного треугольника с основанием 10 см боковой стороной 13 см.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Описанная окружность: R=a^2/sqrt((2a)^2-b^2, где a-боковая сторона треугольника , b- основание треугольника R=169/sqrt(676-100)=169/24=7 1/24 Вписанная окружность: r=(b/2)*sqrt((2a-b)/(2a+b) , где a-боковая сторона треугольника, b- основание тркеугольника r= (10/2)*sqrt(16/36)=5*4/6=20/6=10/3 =3 1/3
Гость:
Высота треугольника h = √(13² - (10/2)²) = √ (169 - 25) = 12 см. Площадь треугольника S = a * h /2 = 10 * 12 / 2 = 60 см² Радиус вписанной окружности r = 2 * S / (a + b + c) = 2 * 60 / 36 = 10/3 см ≈ 3,33 см. Радиус описанной окружности R = a * b * c / (4 * S) = 10 * 13 * 13 / (4 * 60) = 169/24 см ≈ 7,04 см.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Современная Россия к какому типу относится к индустриальному или к постиндустриальному. Дать подробный ответ.
Математика
За 7 дней в столовой израсходовали 21 кг масла.На сколько дней при той же норме расхода хватит 36 кг масла? На сколько дней хватило бы этого масла....
Українська література
Выбрать правильный вариант ответа. Cамая глубокая впадина располоджена в 1)Индийском океане 2)в Тихом океане 3)в атлантическом океане
Математика
турист на автобусе проехал 40 км что в 5 раз больше того пути который он прошёл пешком .Какой общий путь проделал турист