Выбрать правильный вариант ответа. Cамая глубокая впадина располоджена в 1)Индийском океане 2)в Тихом океане 3)в атлантическом океане

Вариант 2-правильный ответ Марианская впадина -10 920 м расположена на западе Тихого океана

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Самой глубокой признана Марианская впадина (10 920 м). Она находится на западе Тихого океана, имеет V-образный профиль, крутые склоны и плоское дно шириной 1,5 км, которое разделено порогами.