цилиндр и косинус имеют общее основание и общую высоту.вычислите оъем цилиндра,если объем конуса равен 12.
Алгебра
цилиндр и косинус имеют общее основание и общую высоту.вычислите оъем цилиндра,если объем конуса равен 12.
Ответ(ы) на вопрос:
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Н- висота V(конуса)=S(основи)*Н/3 V(циліндра)= S(основи)*Н=3*V(конуса)=3*12=36
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