Докажите, что сумма шести последовательных чётных чисел не делится на 12.
Алгебра
Докажите, что сумма шести последовательных чётных чисел не делится на 12.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть имеем 6 последовательных чисел x; x+1; x+2; x+3; x+4; x+5 Сложим их x+(x+1)+(x+2)+(x+3)+(x+4)+(x+5)=6x+15 15 - не делится на 12 6x - в зависимости от x может и делится и нет на 12 Если каждое число из суммы делится на 12, то и их сумма тоже делится на 12 В целом 6x+15 - не делится на 12, так как одно число из суммы точно не делится на 12 (Число 15 не делится на 15 в целых числах) Утверждение доказано!
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