составь по образцу цепочку слов а)га|зон-зо/на-найду-? б)косуля-? в)звезда-? г)верблюд-? д)акробат-?
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составь по образцу цепочку слов а)га|зон-зо/на-найду-? б)косуля-? в)звезда-? г)верблюд-? д)акробат-?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
кос/уля - у/лягну - ля/гнуть зв/езда - ез/да - да/ть вер/блюд - блю/до - до/бела акро/бат - ба/тя - тя/га
Гость:
ко/су/ля-лям/ка-ка/мень звез/да-да/ча-чай вер/блюд-блюд/це-це/на а/кро/бат-бат/рак-рак
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